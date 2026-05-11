北村匠海主演のフジテレビ月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」の第６話（１８日放送）に、若手俳優の荒木飛羽（とわ＝２０）が出演することが明らかになった。本作は、福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに描かれたオリジナルストーリー。荒木は若狭水産高校の“宇宙食開発”を引き継ぐ３期目の高校生で、夢の挫折から心をすさませ、葛藤する井畑雄介役を演じる。そんな