独特な世界観に魅かれたのか。オリエンタルラジオの藤森慎吾が5月9日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE2号店』」にMCとして生出演。初共演のアイドルに、メロメロになる一幕があった。【映像】藤森慎吾がアイドルにメロメロ冒頭、共演の2.5次元俳優たちが三つ巴の腕相撲を始めた。これに、カフェのマスター役を務める藤森は一瞬だけ参加しつつも、「何をしてるんだ！？お前たちは！」と発言。「お店始まってるだろ