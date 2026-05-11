広島・田村俊介外野手（２２）が１２日・巨人戦（岐阜）から１軍に昇格する見込みとなった。１０日・ヤクルト戦（マツダ）で秋山翔吾外野手（３８）が左ハムストリングを負傷。代わって若鯉が１軍へと合流する。２軍では直近６試合連続安打と好調を維持し、打率・３０５をマーク。「ずっとチャンスをもらっている中で、なかなかつかみきれていない。ラストチャンスじゃないですけど、そのぐらいの気持ちで頑張りたい」と力強く