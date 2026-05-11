週明け１１日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）と比べ、２８銭円安・ドル高の１ドル＝１５７円１１〜１３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、７８銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８４円９４〜９８銭で大方の取引を終えた。