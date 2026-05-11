女子サッカーなでしこリーグ1部の岡山湯郷ベルは、きのう（10日）アウェーで首位の静岡SSUボニータと対戦し、0対4で敗れました。 順位は7位に下げています。次節は今月（5月）17日、ホームで日体大SMG横浜と対戦します。