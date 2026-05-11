外務省は、オーシャンワイド・エクスペディションズが運航する探検船「ホンディウス号」を下船した邦人の乗客1名が、イギリス政府が手配したチャーター便でイギリスに到着したことを明らかにした。ホンディウス号では、ハンタウイルスに感染した乗客が死亡。現地時間5月10日にテネリフェ島のグラナディージャ港で乗客が下船し、各国政府が手配したチャーター便で帰国している。日本の外務省とイギリスの外務・英連邦・開発省は、海