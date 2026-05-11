JURENは、モバイルバッテリーレンタルサービス「充レン」を全国のヨドバシカメラ全23店舗に導入した。 ヨドバシカメラ マルチメディア仙台 充レンでは、モバイルバッテリーを1台330円でレンタル翌日24時まで利用可能。支払い方法は各種電子決済に対応している。使用後は全国の「充レン」レンタルスタンドに返却できる。 「充レン」決済方法・料金表 充レンバッテリー ヨドバ