明治安田J1百年構想リーグ「V・ファーレン長崎」は9日、アウェーで「セレッソ大阪」と対戦しました。 前回の対戦では、ホームで勝利したセレッソとの一戦。 前半7分、関口のクロスから古巣対決に燃える山粼がゴールに迫ると、続く21分にコーナーキックの流れからPKを獲得します。 キッカーは山粼。 冷静にキーパーの逆をつき、幸先よく先制に成