日本地域野球リーグの「日本海リーグ」に来シーズンからの参入を目指す新球団が発足しました。同一市内に2球団が拠点を構えるのは全国初となります。大浦信之GM「皆さまもわくわくするような面白い野球をできるように」11日、会見を開いたのは、来シーズンより「石川ミリオンスターズ」などが加盟する日本海リーグへの参入を予定している新球団「金沢ドラゴンクロス」。チームは、選手の競技人生と将来のキャリア形成を両立させる