張本は決勝の第1試合で世界2位の王曼碰を下した(C)Getty Images英国・ロンドンで行われていた卓球の世界選手権団体戦で、日本女子は決勝で中国と対戦し、2‐3で敗れ銀メダルに終わった。6大会連続で同じカードとなった決勝で、日本はまたも悔し涙を飲んだ。だが、1番手として臨んだ張本美和（世界ランク5位）が、中国の王曼碰（世界ランク2位）を下すという快挙を成し遂げており、金メダルには届かなかったものの、