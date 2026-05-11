バレーボール女子日本代表の記者会見が１１日、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われた。２０２８年ロサンゼルス五輪出場権獲得へ向けた重要なシーズンがスタート。８月のアジア選手権（中国）で優勝すれば最短での切符獲得となるが、キャプテンの石川真佑は「しっかり今年取り切ることができたら、来年のシーズンは自分たちの課題を試しながら、トライしながらシーズンを過ごせる。それ以外のところでも精