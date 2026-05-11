映画「プラダを着た悪魔２」（デヴィッド・フランケル監督）が１日の公開以来、２週目にして週末のランキング１位を獲得。動員１７３万５２７８人、興行収入２６億２４２万１７００円の大ヒットを記録している。メリル・ストリープ、アン・ハサウェイによる前作「プラダを着た悪魔」（２００６年）の２０年ぶりとなる続編。公開直後から大きな話題を呼び、初週６日間で早くも前作の最終興行収入１７億円を突破する好スタートを