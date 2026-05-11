佐賀競馬３歳３冠初戦の佐賀皐月賞で４馬身差の圧勝を決めたサキドリトッケン（牝３歳、佐賀・真島元徳厩舎、父トゥザワールド）は、九州優駿栄城賞（５月３１日、佐賀競馬場・ダート２０００メートル）で２冠目を目指すことが５月１１日、分かった。佐賀競馬がＸで発表した。Ｘで真島元徳調教師は「とりあえず先週は身体を休めて、今週から調整を進めて行く予定です。レース後も激走の反動もなく順調ですから、次は九州優駿栄