大阪市浪速区・クボタ旧本社跡地クボタは11日、大阪市浪速区の旧本社跡地に、多目的アリーナやホテル、商業施設の建設計画を発表した。跡地は約2万4千平方メートルで「ミナミ」と呼ばれる繁華街のある難波地区。アリーナの収容人数は約1万2500人で、開業は2032年以降の予定だ。クボタは、提案した三井不動産と関電不動産開発を優先交渉権者に決定し、基本協定締結に向けて協議を進める。スポーツや音楽イベントなどに利用でき