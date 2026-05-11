広島東洋カープの廣瀬純・２軍打撃コーチの妻で、フリーアナウンサーの廣瀬桃子が１１日までに、自身のＳＮＳを更新。「ＴＳＳアナウンサーになりました息子の廣瀬蓮が番組に初登場でした！」と報告した。デビューとなった番組は、テレビ新広島「スポラバ特別編『ハナコ岡部参戦！新しいカギでカープ全力応援ＳＰ』」（９日・１２時４５分）。同番組内の、フジテレビ系「新しいカギ」（午後６時半）の人気コーナー「ティーチャ