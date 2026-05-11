新日本プロレスは11日、都内で会見し、テンコジやnWo、G・B・Hなどで活躍した天山広吉（55）の現役引退を発表した。この日、会見した天山は棚橋弘至社長とともに出席。まず棚橋社長は「かねてより腰と膝の負傷により欠場していました天山広吉選手ですが、復帰を目指してリハビリを重ねてきたが、現役続行は難しいと本人から申し出があり、会社として引退を受理しました。引退試合は8月15日、両国国技館大会で行います。引退後