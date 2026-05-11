科学者らは時速112キロで走行する水上バイクの視点から見た「トレイシー・アーム」の巨大津波を再現するビデオゲームを開発した/Patrick Lynett/University of Southern California via CNN Newsource（CNN）米アラスカ州のフィヨルド、「トレイシー・アーム」が昨年8月、世界観測史上2番目の高さに達する津波に襲われた。幸い近くに人はいなかったが、現地には凄惨（せいさん）な爪痕（つめあと）が残った。8月10日の早朝5時半、