出直しの１勝だ。大相撲夏場所２日目（１１日、東京・両国国技館）、幕内伯乃富士（２２＝伊勢ヶ浜）が大関経験者の幕内朝乃山（３２＝高砂）を押し出して初白星。取組後の支度部屋では「立ち合いから思い切り当たって行こうと思った。昨日（初日）は考えすぎて中途半端になっていた」と振り返った。左足のケガの影響により、２場所連続で途中休場。土俵外では２月に酒席で泥酔して女性の太ももを触るなどの不適切な行為があり