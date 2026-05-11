【モデルプレス＝2026/05/11】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が5月10日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットや家族との写真を公開した。【写真】「テラハ」出演39歳美女「みんな爽やか」4歳息子に頬寄せる家族3ショット◆島袋聖南、息子との2ショット＆家族ショット披露島袋は「HAPPY MOTHER’S DAY！！ ママになって4年。毎日試行錯誤で、まだまだ半人前だけど…それでも息子と一