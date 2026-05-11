ミニストップは、ご当地グルメをおむすびにした、販売地域ごとに異なるおむすび4種を2026年5月12日から発売する。【地域限定おむすびの画像はこちら】◆【関東、東北、四国】サンドおむすび 焼豚たまご(大麦入り)本体価格:298円(税込価格321.84円)愛媛県のご当地グルメをイメージしたおむすび。甘辛たれの焼豚、とろみのある卵黄ソース、目玉焼き風のたまごを、ご飯でサンドした。◆【東海】おかずむすび 海老天むす本体価格:298円