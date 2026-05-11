【モデルプレス＝2026/05/11】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが5月10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。長男夫婦の挙式と披露宴の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】62歳ベテラン芸人「お嫁さん芸能人レベルの美人」長男夫婦結婚式◆ハイヒール・モモコ、長男夫婦の結婚式の様子公開モモコは、サムネイルに「祝！長男挙式＆披露宴」「新郎の母モモコに密着！」と大きく書かれた動画を更新。新郎が黒のタキシード、新婦