学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「キミスイ」はなんの略？「キミスイ」はなんの略か知っていますか？映画化もされた長編青春小説のタイトルです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「君の膵臓をたべたい」を略した言葉でした！キミスイとは、原作・