岡山地方検察庁 検察庁の職員を装うなどし、岡山市の高齢女性から現金450万円とキャッシュカード1枚をだまし取ったとして、4月に詐欺の疑いで逮捕された男女2人のうち、岡山地方検察庁は女性(52)を11日付で不起訴処分としました。理由は「嫌疑不十分」としています。 同じ事件で逮捕された岡山市の清掃員の男（44）は11日付で詐欺の罪で起訴されました。