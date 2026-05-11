パワステなし、ブレーキサーボなし「これは『いいでしょう、でも……』と言いたくなるようなクルマです」と、英国在住のダニー・マクリーンさんは自身のルノー・カラベル・コンバーチブル1100について語る。【画像】カロッツェリア・ギアが生み出した美しいボディ【ルノー・カラベル（フロリード）を詳しく見る】全18枚「確かにブレーキはついていますが、サーボはありません。確かにステアリングはありますが、パワーステアリン