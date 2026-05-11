歌手の森山良子（78）が11日、大阪市内でデビュー60周年の記念コンサートツアー「LifeIsBeautiful」（6月27日＝神戸国際会館こくさいホール、10月18日＝大阪・フェスティバルホール）の取材会を行った。60年の歩みを「ほとんど忘れちゃったことが多い」と笑わせながら「会社員の方が会社に行くくらいの感覚でコンサートをさせて頂いた。一番大好きなことを続けてこられて、本当に幸せな人生」と振り返った。前日10日は母