フリーアナウンサー大島由香里（42）が11日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、フジテレビ退社時の裏話を明かした。新年度から1カ月がたち、会社や学校へ行きたくなくなる“五月病”が話題になる時期。番組では、新入社員の採用をめぐる企業の悩みについての記事をピックアップした。企業側はやる気あふれるフレッシュな新人を期待するが、意味不明な理由での退職申し出や、辞めたい社員を引き留めると