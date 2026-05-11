サッカーの日本代表に激震が走りました。ワールドカップ開幕まであと31日、三笘薫選手（28）が試合中に左足を痛めて負傷交代となりました。ワールドカップのメンバー発表前最後の試合に先発出場した、ブライトンの三笘選手。後半、ボールを受ける際に左足の太もも裏を押さえながら倒れ込み、苦悶の表情。このまま負傷交代となりました。ワールドカップ直前での不運なけがに、日本代表・森保一監督は「軽傷であることを願っています