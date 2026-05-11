クルーズ船が停泊しているテネリフェ島には加賀記者がいます。そちらではきょうも下船作業が行われるとのことですが、まずは最新情報を伝えてください。テネリフェ島です。乗客が23か国に及ぶとだけあって、この現場には多国籍のメディアが駆けつけてきています。先ほど最新情報が入ってきました。アメリカの保健省によりますと、きのう、すでに出国したアメリカ国籍の17人のうち、1人がPCR検査で陽性を示したということです。これ