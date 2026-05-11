海運大手3社の連結純利益海運大手3社の2027年3月期の連結純利益予想が11日、出そろった。中東情勢悪化で物流が滞っていることに加えて、燃料費も高騰しており全社が減益を予想した。イランによる事実上の封鎖が続くホルムズ海峡については各社とも7月以降に正常化するとの前提を置いたが状況は流動的で、長引けばさらなる業績悪化もあり得る。日本郵船の純利益は前期比7.9％減の1950億円となる見通し。燃料費の上昇などが経常