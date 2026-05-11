ロックバンド「Hi-STANDARD」が、10日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にVTR出演。前回放送の未公開トークで、昨年9月にドラマー・ZAX（45）が加入した経緯を語った。1991年の結成当初から活動をともにしてきたドラマー・恒岡章さんが、2023年2月に他界。恒岡さんの逝去から9日後、バンド継続を発表したが、一般公募などを経て、2025年9月にZAXの加入が発表された。声を掛けられた当時について、ZAXは「最初