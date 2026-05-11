女優古川琴音（29）が11日までに、インスタグラムを更新。愛猫との幸せな時間を、独特の言葉で表現した。古川は猫好きとして知られ、愛猫とのツーショットなどをアップし、「ただただひざの中で猫をもみくちゃにするのも、それはそれでリッチな朝です」と記した。猫をもみくちゃにするという表現に、フォロワーからは「琴音風の言葉が心地よいです」「ほんわかした気持ちになれます」などのコメントが寄せられた。