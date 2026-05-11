お笑いコンビ・サバンナ八木真澄さんが、自身のＸを１０日に更新。相方の高橋茂雄さんの?いじめ?騒動について、謝罪しました。 【写真を見る】【 サバンナ・八木真澄 】相方の高橋茂雄さんの?いじめ?騒動を謝罪「（中山）功太が傷ついてしまったのだから、100％茂雄に責任があると思っています」「R-1ぐらんぷり2009」王者でピン芸人の中山功太さんが、5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」に出演した際に