メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が母の日にピンクバットで登場。トロント・ブルージェイズの岡本和真選手（29）は9試合連続ヒットと絶好調でした。現地アメリカはこの日が母の日と言うことで、先端がくりぬかれたピンク色のバットで登場した大谷選手。3試合連続ヒットと復調の兆しを見せていましたが、第1打席は内角の速球に空振り三振。バットに当たりませんでした。すると3回には、先端がくりぬか