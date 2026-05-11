子どもの「好きな食べ物」は、親が時間と手間をかけた料理とは限らないものです。子育て家庭では「あるある」とも言える切なくも面白い日常を描いた作品『手料理より子供がすきな食べ物』（作：月光もりあさん）が多くの共感を呼んでいます。【漫画】『手料理より子供がすきな食べ物』（全編を読む）それは、作者の娘・えみりと何気なく会話していた時のことです。えみりが5歳の頃、「ママが作るごはんで1番なにがすき？」と聞くと