炭素繊維は「新材料の王」「黒い黄金」とも呼ばれる国家戦略的新興材料です。中国石油化工（シノペック）傘下の上海石化の年産3万トンラージトウ炭素繊維プロジェクト第1段階が5月8日、原料投入・運転を開始し、基準を満たす製品の生産に成功しました。製品の性能は国際先進レベルに達し、国内単一ライン生産能力最大の48Kラージトウ炭素繊維生産ラインの完成・稼働開始を意味します。同プロジェクトの主要設備の国産化率は100％で