国家統計局が5月11日に発表したデータによると、4月の消費者物価指数（CPI）は前年同月から1．2％上昇しました。うち食品価格が1．6％下落した一方、非食品価格は1．8％上昇しました。消費財価格は1．4％上昇し、サービス価格は0．9％上昇しました。1〜4月のCPIは前年同期から0．9％上昇しました。（提供/CGTN Japanese）