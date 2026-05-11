ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！限られた時間の中で文字を組み合わせ、隠れた言葉を探し出すこのクイズ。パズル感覚で楽しみながら、脳のストレッチをしてみませんか？ 制限時間は1分！ あなたの直感と語彙力をフル回転させて、正解にたどり着きましょう。問題：「ん ご さ し ち」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。ん ご さ し ちヒント：最後の文字は「ん」答えを見る↓↓↓↓