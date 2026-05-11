先月から導入された自転車の青切符制度で、県警は１カ月間の交付数が６１件だったと発表しました。 県警によりますと、自転車の青切符制度が導入された先月１日から３０日までの１カ月間で６１件の交付があったということです。 「ながらスマホ」が４１件と約７割を占め、そのほかに「一時不停止」や「信号無視」などでの検挙がありました。 また年代では、１０代から２０代の若者が３７件とおよそ６割にのぼり、高校生の検