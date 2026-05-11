俳優の山下智久（41）が10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。共演俳優とのエピソードを明かした。11歳から芸能活動を始めた山下は、21歳で単独初主演を果たした「クロサギ」（2006年）について「プレッシャーもあって、自分なりに一生懸命考えたんですけど、それよりも山粼努さんとの出会いが、自分の俳優人生においては最も大きい出会いだったんで」と語った。これにインタビュアーの林修が「