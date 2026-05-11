◇大相撲夏場所2日目（2026年5月11日両国国技館）初日に横綱豊昇龍（26＝立浪部屋）を破った小結・高安（36＝田子ノ浦部屋）が2勝目をあげた。この日の相手は西前頭2枚目の一山本（32＝放駒部屋）。立ち会いで激しくぶつかりあい、土俵際に追い込まれたものの、そこから右にいなすと相手はバッタリ。引き落としで連勝を飾った。この内容にネット上には「高安好調2連勝！」「この調子で突っ走れ」「若隆景、霧島戦に勝て