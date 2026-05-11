バレーボール女子日本代表の新シーズンに向けた会見が11日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで開かれた。今季、ドイツ1部ドレスナーSCへレンタル移籍しプレーした秋本美空（19）は、「プレーに自信を持ち、積極的にプレーし、いろんなことに挑戦したい」と抱負を述べた。初の海外挑戦を終え、今月5日に帰国したばかりの秋本は、「ちょっと英語が苦手なのでコミュニケーションが取れなくて難しかった」と前置