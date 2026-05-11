名古屋・栄の新しいランドマークに開業する健診施設が、お披露目されました。 【写真を見る】人気書店｢文喫｣とコラボ 健診の待ち時間はお気に入りの本を… ｢ザ・ランドマーク名古屋栄｣15階 6月1日オープン 「ザ・ランドマーク名古屋栄」の15階に完成した、健診センター「名古屋栄セントラルクリニック」。 最新機器を導入した検査をより気軽に受けてもらう意図から、病院らしさを抑えホテルのラ