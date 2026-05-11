ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船から、乗客らの下船が始まっています。6人の感染が確認され、さらに感染疑いの人が増える中、下船はまさに“厳戒態勢”で行われました。乗客の退避が行われているスペイン領テネリフェ島の港から本岡英恵記者の中継です。こちらは感染が拡大しないよう明確に区画が分かれていて、乗客がバスに乗りこむエリアから、私たちがいる場所は、100メートルほど離れています。こちらは11日