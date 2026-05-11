記者会見する木原官房長官＝11日午後、首相官邸木原稔官房長官は11日の記者会見で、ニュージーランドが検討する海上自衛隊の最新鋭護衛艦「FFM」（もがみ型）能力向上型の導入に期待感を示した。選定されれば2国間の防衛協力の深化につながるとして「インド太平洋地域における抑止力強化の観点から、有益だ」と述べた。オーストラリアがFFMをベースに海軍新型艦を日本と共同開発する点にも触れ「3カ国間の相互運用性や互換性の