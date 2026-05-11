◇プロボクシング日本スーパーバンタム級タイトルマッチ池側純（角海老宝石）《10回戦》大嶋剣心（KODLAB）（2026年5月12日東京・後楽園ホール）日本スーパーバンタム級タイトルマッチの前日計量が11日、都内で行われ、日本同級王者の池側純（28＝角海老宝石、13戦9勝3KO1敗3分け）と日本同級10位・大嶋剣心（30＝KOD、14戦9勝5KO4敗1分け）はともにリミットを100グラム下回る55・2キロで一発クリアした。1月に石井渡士