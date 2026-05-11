グラビアアイドルの奥ゆい（26）が、11日までにインスタグラムを更新。グラビアオフショットを投稿した。奥は、11日発売の「PARADE2026春号」でグラビアを飾っており「世界観がとっても素敵な撮影をたくさんしていただきましたカラフルなシーンだったり、大人っぽいシーンだったり…お気に入りのカットが沢山なので、ぜひ見てほしいです！」と白のハイレグ水着ショットとともにアピールした。18日からはデジタルフォトブック「奥