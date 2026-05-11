サイボウズは5月11日、埼玉県内に本社を置く中小企業を対象に、「kintone（キントーン）」を最大6カ月間無料で利用できるキャンペーン「売上・利益向上DX実践キャンプ」を開始することを発表した。このキャンペーンを通じて、埼玉県におけるデジタル化とDX（デジタルトランスフォーメーション）推進支援活動を本格化するという。埼玉県で「売上・利益向上DX実践キャンプ」キャンペーンを開始する○埼玉県のDX推進を支援する背景サ