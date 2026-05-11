静岡県高校総体サッカーの組み合わせ抽選が１１日、静岡市内で行われた。プリンスリーグ東海に所属する６校（静岡学園、藤枝東、浜松開誠館、東海大静岡翔洋、富士市立、藤枝明誠）と、各地区予選を勝ち抜いた３０校の計３６チームが参加。１６日からトーナメントを行い、１７日に２回戦、２３日に３回戦、３０日に準々決勝を行う。準決勝は３１日に藤枝総合サッカー場で、全国切符を懸けた決勝戦は６月７日にエコパスタジアム