プロ野球パ・リーグの元最多勝投手で野球解説者の武田一浩氏（60）が、2026年5月10日にユーチューブを更新し、大リーグの佐々木朗希投手（ドジャース、24）と今井達也投手（アストロズ、28）が、同じ課題を抱えていると指摘した。今井は4月11日のマリナーズ戦後に負傷者リスト入り大リーグ2年目の佐々木は、今季6試合に先発して1勝3敗、防御率5.97。クオリティスタート（先発が6回以上投げ、かつ自責点3以内＝QS）達成率は16.7％で