香川県庁 香川県は2024年度から、県内の中小企業や個人事業主らを対象に、太陽光発電の設置などにかかる費用を支援する「CO2CO2(コツコツ)削減支援補助金」を設けています。国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用するもので、今年度の補助金の交付申請を5月25日から8月31日まで受け付けます。予算は8200万円です。 対象となるのは、自家消費型の太陽光発電設備を設置する際の費用と、高効率の空調や照明など、省